Materiale antisommossa e specialisti della repressione. Così la Russia tenta di aiutare l'Iran

Ankara. Teheran teme di perdere il controllo dell’ordine pubblico nelle maggiori città del paese e chiede aiuto a Mosca nella repressione. Il regime iraniano è impegnato a sostenere militarmente la Russia nella guerra contro l’Ucraina anche perché spera che alla fine i russi potranno salvarlo dalla rivoluzione dei giovani, come hanno salvato Assad in Siria. Mosca, dopo nove mesi di guerra d’invasione senza successo, non è più nelle condizioni del 2015, sta esaurendo le sue risorse militari ma, nonostante ciò, lunedì mattina ha mandato all’aeroporto Mehrabad di Tehran un aereo cargo Tupolev che trasportava attrezzature antisommossa e consiglieri militari specializzati nella repressione della guerriglia urbana. Il regime iraniano si starebbe preparando a una brutale repressione anche di lunga durata per riuscire a soffocare la rivoluzione che il popolo iraniano conduce eroicamente, a mani nude e a qualsiasi prezzo.

