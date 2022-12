L'Ue si spacca sui sussidi di Biden

Bruxelles. L’Inflation Reduction Act dell’Amministrazione Biden non ha solo riaperto una frattura commerciale transatlantica, ma sta mettendo a dura prova anche la tenuta interna dellUnione europea, con gli stati membri e la Commissione divisi su come rispondere al maxi pacchetto americano di sussidi per promuovere la transizione verde e le infrastrutture. Due vicepresidenti della Commissione, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, saranno a Washington lunedì 5 dicembre per il Consiglio Commercio e Tecnologia tra Unione europea e Stati Uniti. I 368 miliardi di dollari dell’Inflation Reduction Act saranno nell’agenda della riunione. Ma, malgrado le richieste della Francia e di altri stati membri, Vestager e Dombrovskis non intendono fare troppe pressioni sugli americani. I due hanno accettato di declassare la discussione sull’Inflation Reduction Act inserendola nella sessione dedicata alle sfide globali, come se fosse un tema tra i tanti, da discutere in un pranzo di meno di 45 minuti. Per il commissario al Mercato interno, il francese Thierry Breton, che aveva partecipato ai precedenti incontri del Consiglio Commercio e Tecnologia, si tratta di un cedimento inaccettabile. Breton ha deciso di boicottare la riunione di Washington, dopo che Vestager ha detto pubblicamente di essere contraria a un conflitto commerciale con gli Stati Uniti perché l’Ue può gestire soltanto “una guerra alla volta”. “Nel mondo in cui viviamo ora, dobbiamo essere in grado di combattere su diversi fronti allo stesso tempo”, ha risposto Breton.

