Le proteste di piazza di oggi in Cina e l'eredità di Jiang Zemin

L’annuncio della morte di Jiang Zemin, l’ex leader della Repubblica popolare cinese, non poteva arrivare in un momento più delicato. Il novantaseienne, che conquistò la leadership del Partito comunista subito dopo il massacro di piazza Tiananmen nel 1989, era da tempo malato, e ora il problema riguarda la sua eredità e come l’attuale governo cinese deciderà di usarla, mentre per la prima volta da più di trent’anni qualcuno prova a mettere in dubbio la legittimità della leadership di Xi Jinping scendendo in piazza. C’è un precedente storico a cui ieri si faceva spesso riferimento tra gli osservatori occidentali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE