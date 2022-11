La Merkel dice la sua sulla guerra di Putin e scontenta tutti

Milano. L’intervista che Angela Merkel ha rilasciato allo Spiegel – ad Alexander Osang, lo stesso giornalista che aveva intervistato l’ex cancelliera tedesca a giugno – è destinata a non piacere a nessuno: non agli ucraini, perché la Merkel è contraria all’idea di mandare carri armati ad alta tecnologia a Kyiv in quanto ancora conta sulla possibilità che la Germania riesca a esercitare qualche pressione sulla Russia; non ai suoi sostenitori, perché la retorica liberale e multilateralista della sua ultima stagione sembra non esserci più; ma nemmeno ai suoi detrattori, che pretendono delle scuse per continuare a ignorare che quel che pensava la Merkel di Vladimir Putin, cioè che potesse essere governato e contenuto, lo pensavano tutti.

