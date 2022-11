Putin è Putin, dice Peskov. Il Cremlino non riceve le madri dei soldati

Putin è Putin, ha detto Dmitri Peskov, il portavoce del Cremlino, l’uomo deputato a dimostrare che tutto è normale in Russia. Che le istituzioni funzionano, lavorano, esistono e il paese non si è trasformato in un mondo regolato dalla legge del più forte. Parla nel modo più pacato possibile e mercoledì ha risposto a chi gli domandava se il mondo non si trovasse in un momento storico simile alla crisi dei missili di Cuba del 1962. Anche fuori dalla Russia ci si pone la stessa domanda e l’episodio è visto come il punto in cui l’umanità è stata più vicina alla guerra nucleare. Peskov ha detto che “Putin è Putin, Kruscev era Kruscev, che riposi in pace. Non capisco come si possa paragonare Putin a qualcun altro”. Il presidente russo non somiglia all’ex leader sovietico, anche perché ha dimostrato di non essere interessato alla Guerra fredda e forse preferirebbe essere paragonato ad altri, ma Peskov, dopo essersi reso conto che probabilmente smentire il paragone poteva sembrare una minaccia più che rasserenare, ha cercato di correggersi dicendo che in Russia nessuno ha mai parlato dell’uso di bombe nucleari.

