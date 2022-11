Cosa succede se si svuotano le scorte di armi degli alleati di Kyiv

L’Ucraina ha recuperato circa il 55 per cento del territorio che da febbraio era stato occupato dall’esercito russo, continua a portare avanti la sua offensiva lungo tutta la linea del fronte per liberare quel che resta nelle mani di Mosca e che equivale a circa un quinto dell’intera nazione. I soldati di Kyiv sono stati capaci di azioni straordinarie, di tenacia e resistenza, gli alleati li hanno sostenuti e riforniti e se non sarà il coraggio a mancare agli ucraini nei prossimi mesi, gli alleati iniziano però a fare i conti con quel che resta nei loro arsenali per poter continuare ad aiutare. La scorsa settimana la Cnn aveva pubblicato un’indiscrezione, che proveniva da fonti del Pentagono, sull’esaurimento delle scorte in eccesso di missili antiaereo Stinger e delle munizioni per l’artiglieria. Gli americani hanno contribuito più di chiunque altro, fornendo i due terzi degli aiuti che sono arrivati a Kyiv, attingendo dal surplus, senza intaccare la capacità militare del loro esercito.

