Il terrorismo genocida di Mosca, ora come 90 anni fa: dall'Holodomor all'invasione

L’Holodomor del 1932-1933 in Ucraina è la più grande tragedia nella storia del nostro popolo. In termini di dimensioni e cinismo da parte delle autorità sovietiche e delle sue conseguenze per le generazioni future, non ha analoghi nella storia. L’analisi degli eventi di quel tempo mostra in modo convincente che tutti gli elementi della politica del genocidio contro gli ucraini si sono verificati. Questa azione politica pianificata mirava a distruggere le basi della nazione, umiliare gli ucraini, eliminare l’opposizione popolare al nuovo regime e rendere impossibili gli sforzi per costruire uno stato indipendente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE