Chi c'è nella cerchia di Elon Musk

Investitori, consiglieri e avvocati. Gli uomini che hanno in mano Twitter per attuare la visione dell’imprenditore

Alla fine del mese scorso, Elon Musk ha completato l’acquisizione di Twitter e ha immediatamente licenziato quattro dei dirigenti più anziani dell’azienda. Al loro posto ha insediato un piccolo consiglio di luogotenenti per valutare l’azienda e iniziare ad attuare la propria visione. Il gruppo comprende l’avvocato personale di Musk, il suo capo del personale, un paio di amici investitori e un ex dirigente di Twitter che ha lasciato l’azienda anni fa. Il nuovo regime ha già avviato licenziamenti di massa, discusso i piani di moderazione dei contenuti dell’azienda e inviato ai dipendenti l’ordine di iniziare a lavorare su una funzione di verifica a pagamento. Hanno anche incontrato gli inserzionisti che forniscono a Twitter la maggior parte delle sue entrate e hanno mostrato preoccupazione per il modo in cui Musk potrebbe gestire l’azienda. Non è chiaro per quanto tempo questo gruppo sarà a capo di Twitter, ma per il momento il loro compito è quello di far funzionare l’azienda e di incrementare le entrate. Ecco un elenco di chi sono.

Elon Musk

L’uomo più ricco del mondo, con un patrimonio netto secondo Bloomberg News di circa 200 miliardi di dollari, è da tempo un potente utente del social network. Come proprietario, si fa chiamare “Capo Twit” e lunedì un documento finanziario della società ha confermato che sarebbe l’amministratore delegato ufficiale. Musk è già a capo di diverse altre aziende, tra cui Tesla e SpaceX. In qualità di nuovo proprietario di Twitter, ha un potere enorme nel guidare l’azienda, dal cambiare l’approccio del sito alla moderazione dei contenuti, all’attuare tagli drastici alla forza lavoro di Twitter, fino a spingere gli utenti a pagare per utilizzare il sito.



Musk ha uno stile di gestione diretto e in passato ha raccontato di aver dormito nella fabbrica di Tesla per assicurarsi che il lavoro si svolgesse in orario. Sta già adottando un approccio simile a Twitter: un dipendente, che ha parlato a condizione di anonimato, ha detto che Musk controllava i singoli progetti. Su Twitter si è impegnato a rispondere ai suggerimenti dei singoli su come cambiare l’azienda e a rispondere alle lamentele per gli account ingiustamente bloccati.



Jason Calacanis

Investitore tecnologico, conduttore di podcast e collaboratore di lunga data di Musk, i messaggi di Calacanis con Musk sono stati tra quelli pubblicati nei documenti del tribunale nell’ambito della causa intentata da Twitter per costringere Musk ad acquistare la società. Calacanis ha proposto a Musk idee su come cambiare Twitter prima dell’acquisizione. E ora che Musk è formalmente il proprietario, Calacanis ha chiesto su Twitter il feedback degli utenti sul tipo di funzionalità che vorrebbero vedere. Nei suoi messaggi privati a Musk, Calacanis ha suggerito che Twitter richieda ai dipendenti di tornare in ufficio per almeno due giorni alla settimana, il che, a suo dire, ridurrebbe la forza lavoro del 20 per cento, attraverso “partenze volontarie”. Calacanis ha anche criticato le funzioni premium di Twitter e ha proposto di estendere i badge di verifica a un maggior numero di utenti, come risulta dai messaggi. Nei messaggi privati con l’imprenditore ha detto a Musk che diventare il nuovo amministratore delegato di Twitter è il “lavoro dei suoi sogni”. Non è amministratore delegato, ma Musk ha mantenuto Calacanis come parte della transizione e il suo titolo è indicato internamente come ingegnere software. Lunedì Calacanis ha twittato che si trovava a New York per incontrare gli inserzionisti per conto di Twitter.

Jared Birchall

Birchall è uno dei più stretti consiglieri di Musk e gestisce il patrimonio personale del miliardario in qualità di capo del suo ufficio di famiglia dal 2016. E’ un ex gestore patrimoniale di Morgan Stanley e ha contribuito a organizzare il finanziamento per l’acquisizione di Twitter da parte di Musk. Birchall ricopre anche il ruolo di amministratore delegato di Neuralink, la start up tecnologica di Musk che si occupa di interfacce cerebrali, e di direttore della sua società di tunneling, la Boring Co, anche se non è chiaro se eserciti effettivamente il potere o se sia semplicemente in carica sulla carta. Secondo Bloomberg, Birchall è il faccendiere di Musk e aiuta a organizzare l’acquisto e la vendita delle sue case e l’assunzione di guardie di sicurezza. Negli ultimi giorni, Birchall è stato uno dei responsabili della strategia di Twitter.



Alex Spiro

Avvocato dello studio legale Quinn Emanuel di New York, Spiro è diventato una figura sempre più importante nell’orbita di Musk negli ultimi anni. Ha aiutato Musk a vincere una causa per diffamazione per i suoi commenti che insultavano un sommozzatore di grotta con cui aveva litigato su Twitter per il salvataggio di una squadra di calcio maschile thailandese diversi anni fa. Spiro ha anche rappresentato una serie di atleti e musicisti famosi, tra cui Aaron Hernandez nel processo per omicidio del 2016 e Jay-Z in una disputa commerciale per un contratto di sponsorizzazione di un profumo. Quando all’inizio dell’anno Twitter ha fatto causa a Musk per essersi tirato indietro dall’accordo per l’acquisto della società, Spiro ha contribuito alla difesa del miliardario. Musk ha rinunciato all’acquisto di Twitter, ma ha mantenuto Spiro. Secondo quattro persone che hanno avuto familiarità con le discussioni interne e che hanno parlato a condizione di anonimato, l’avvocato starebbe gestendo i team legali, di relazioni governative, di politica e di marketing di Twitter. E’ stato anche coinvolto nel piano di licenziamenti entrato in vigore nei giorni scorsi.

David Sacks

Sacks lavora con Musk da quando i due facevano parte del team di PayPal nei primi anni Duemila. Entrambi hanno fatto fortuna con la vendita dell’azienda e da allora Sacks ha investito in una serie di start up di successo, tra cui Airbnb, Facebook e Uber. E’ diventato anche una figura mediatica conservatrice e un importante donatore repubblicano che ha contribuito a finanziare il successo del ritiro del procuratore distrettuale di San Francisco Chesa Boudin all’inizio di quest’anno. A settembre ha scritto un articolo a favore di un referendum nell’Ucraina orientale occupata dalla Russia, chiedendo ai residenti se volessero separarsi dall’Ucraina e unirsi alla Russia, un’idea che Musk ha poi ritwittato. Secondo alcune foto ottenute dal Washington Post, Sacks sarebbe apparso di recente in un elenco aziendale di Twitter con un’e-mail ufficiale e il titolo di “staff software engineer”.



Sriram Krishnan

Krishnan contribuisce a guidare gli investimenti in criptovalute presso il peso massimo del capitale di rischio della Silicon Valley Andreessen Horowitz, che ha investito 400 milioni di dollari nell’acquisizione di Twitter da parte di Musk. Ha lavorato anche in posizioni di sviluppo del prodotto presso Facebook, Snapchat e, dal 2017 al 2019, presso Twitter. Lunedì ha detto che stava aiutando Musk a Twitter “temporaneamente”. Non è chiaro cosa Krishnan faccia esattamente, ma è l’unico del team di Musk ad aver già lavorato in Twitter.



Gerrit De Vynck e Hamza Shaban

Copyright Washington Post

Hanno collaborato Elizabeth Dwoskin e Faiz Siddiqui