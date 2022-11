Musk e Twitter, Tesla in Cina, Facebook e il trumpismo. Geopolitica social

Ci sono varie ragioni per cui l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk è eccezionale. Partiamo da quelle positive: Musk potrebbe cambiare Twitter per il meglio. Il social esiste da 18 anni, è stantìo e ormai si è trasformato in una ridotta di giornalisti e politici che gli consentono di mantenere una certa rilevanza, ma dentro a bolle sempre più piccole, e senza veri ritorni economici. Nessuno che non abbia un interesse nella politica, nel giornalismo, o in altre piccole nicchie che per qualche motivo sono sopravvissute dentro a Twitter ha alcuna ragione per usare il social, e Musk potrebbe essere la persona giusta per cambiare questo stato di cose, trovando nuovi modi per invogliare gli utenti a usarlo, attirando nuove personalità e nuovi gruppi di persone, ideando nuovi metodi per monetizzare l’attenzione che il social network riceve. Musk dopo tutto è un genio, almeno in certi campi, e potrebbe dimostrare di esserlo anche in questo.

