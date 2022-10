Von der Leyen temporeggia su Sure per le bollette e crescono i rischi

Bruxelles. Nell’ultimo pacchetto per far fronte alla crisi dei prezzi dell’energia presentato da Ursula von der Leyen manca quello che, secondo governi e responsabili politici, deve diventare al più presto un elemento centrale della strategia dell’Ue: una soluzione europea per evitare la frammentazione del mercato interno, dopo il piano della Germania da 200 miliardi di euro per proteggere le famiglie e le imprese tedesche. “Per mesi abbiamo detto alla gente che l’aumento del costo dell’energia era qualcosa di limitato e temporaneo. Ma non è stato così e non sarà così in futuro”, ha detto Irene Tinagli, presidente della commissione Affari economici, in un dibattito al Parlamento europeo sull’aumento delle bollette: “I governi sono dovuti intervenire massicciamente per sostenere le famiglie e le imprese e dovranno farlo ancora in futuro. Ma non sarà sostenibile nel lungo periodo”. Secondo Tinagli, dopo il massiccio piano di aiuti di stato tedesco, è necessario “intervenire rapidamente” con “un vero strumento europeo per sostenere i paesi che non hanno spazio fiscale”. I commissari Paolo Gentiloni e Thierry Breton avevano chiesto di istituire uno strumento di debito comune come Sure per fornire prestiti agli stati membri. Ma gli appelli non sono stati ascoltati da von der Leyen. Dopo vaghe promesse di nuovi fondi per rimpolpare RePowerEu, la Commissione si è limitata a proporre una partita di giro: concedere agli stati membri la possibilità di dirottare una parte dei fondi di coesione verso gli aiuti a famiglie e imprese.

