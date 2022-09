In Repubblica ceca c'è una piazza “salviniana” contro il premier “meloniano”

In piazza San Venceslao a Praga, uno dei luoghi più belli della capitale ceca, dove c’è la statua equestre di San Venceslao con la scritta sullo zoccolo che molti praghesi ripetono come un adagio – “non lasciarci perire, noi e i nostri discendenti” – e da dove partirono le proteste contro l’Urss nel 1989, mercoledì c’è stata una grande manifestazione, migliaia di persone che chiedevano le dimissioni del premier, Petr Fiala, gridavano “vergogna!” e “prima i cechi” e la propaganda del Cremlino, secondo la quale le sanzioni europee sono la causa dell’inflazione e della crisi energetica, un accanimento contro Vladimir Putin che sta facendo più male all’Unione europea che alla Russia. C’erano bandiere europee con una croce rossa sopra, le bandiere con la falce e il martello e quelle dell’estrema destra. A guidare la protesta c’è l’autoproclamatosi leader Ladislav Vrabel, che si dichiara un “combattente per la libertà” contro l’Unione europea e che in passato aveva detto che era in corso “un genocidio contro i non vaccinati” al coronavirus. Si è anche candidato alle ultime parlamentari per i “Chcipl pes” che erano contro i lockdown e i vaccini.

