Un nuovo Iran. Tre donne, tre omicidi del regime. Ma questa volta c'è qualcosa di diverso

L’arbitrarietà della morte di Mahsa Amini e la costruzione di una nuova coscienza civile. Le proteste più importanti sono adesso. C'è una generazione che non ha paura, e che ha capito: non si può morire per una ciocca di capelli

La famigerata prigione di Evin è abbarbicata alle pendici brunite dei monti Alborz in fondo a una strada che risale l’altipiano zigzagando. Alcuni anni fa l’ex sindaco, Mohammed Bagher Ghalibaf, lanciò la proposta di raderla al suolo e di destinare i 43 ettari su cui insiste il complesso alla creazione di un parco, un polmone verde a servizio dei nuovi palazzoni tirati su con malagrazia dalle onnipotenti corporation dei pasdaran. Non se ne fece nulla, a dispetto delle pressioni degli speculatori, ingolositi dalla prospettiva dei caffè e degli spazi espositivi immaginati da Ghalibaf, Evin è rimasta al suo posto, dietro al filo spinato e alle mura che corrono su per la collina e ci girano attorno. Guidando dal centro verso il nord della città, la sagoma in cemento armato della prigione è visibile dall’alto della superstrada Yadegar Emam e le autorità hanno posizionato un’infilata di lastre di lamiera per celare l’ingresso agli sguardi degli automobilisti. Perché ogni giorno davanti a quest’anonima cancellata grigiastra, in fondo ad una stradina fiancheggiata da automobili e cassonetti dell’immondizia si riunisce una folla che implora notizie. Sono mogli, mariti, amici e colleghi. Quando le guardie li spingono indietro, alcuni alzano la voce, altri si rannicchiano sopraffatti contro il muro di cinta. In queste ore nella fila si contano soprattutto genitori, hanno i volti stravolti dalla paura e dalla mancanza di sonno e nelle loro parole c’è molto orgoglio e altrettanta disperazione. “Mio figlio è un ragazzo di 17 anni”, racconta Ziba (nome di fantasia) al Foglio, “ha la testa sulle spalle, è educato, prudente, frequenta l’ultimo anno di scuola, figurati, non ha ancora preso la patente. L’altra sera mi ha dato un bacio e subito dopo è uscito. Un attimo prima che la porta gli si chiudesse alle spalle, gli ho chiesto di restare. Ho urlato, ho persino pianto. Sai cosa mi ha risposto? Mamma, il mio sangue è prezioso tanto quanto quello delle mie sorelle. Sono trascorsi tre giorni, o forse quattro. Ogni notte attendo, ogni mattina spero. Il tempo ha smesso di avere un significato da quando se ne è andato”.