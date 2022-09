"Visto cosa è successo in Italia? I dem non possono essere ottimisti". Le parole di Biden

Per gli Stati Uniti si avvicinano le elezioni di medio termine in cui i democratici dovranno sfidare repubblicani sempre più radicali. La vittoria di Giorgia Meloni e l'avvertimento del presidente americano

"Avete visto cosa è accaduto in Italia in queste elezioni. Vedrete cosa accadrà nel mondo". È il monito del presidente degli Stati Uniti Joe Biden davanti alla platea dei Democratici americani. Così Biden mette in guardia da derive sovraniste, prendendo a modello il nostro paese e l'esito delle ultime elezioni. Giorgia Meloni e il suo partito sono i bersagli, che già più volte in queste ultime settimane sono stati identificati dalla stampa internazionale come il partito più di destra della storia d'Italia dai tempi del fascismo.

Ma il presidente degli Stati Uniti parla in un determinato contesto: l'occasione è un evento di raccolta fondi, la prospettiva è quella delle prossime elezioni di medio termine. "La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui", ha dichiarato. Lo spettro, infine, è quello di una destra repubblicana, anch'essa, anche dall'altra parte del mondo, sempre più radicale e che non lascia spazio a prospettive moderate. Alle prossime elezioni, la cui data da segnare è l'8 novembre, si scontreranno due schieramenti: quello dei dem degli Stati Uniti e quello dei trumpiani, che hanno come nuova stella nascente il "Trump con un cervello" e governatore della Florida: Ron DeSantis.