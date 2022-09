Fascino da terzo polo. Il centro nascente delle elezioni di midterm americane

Negli Stati Uniti un candidato fuori dal bipolarismo non ha mai avuto fortuna, ma ora democratici e repubblicani potrebbero essere percepiti come troppo radicali e si allarga lo spazio. Il piano di No Label

Anche in America c’è voglia di terzo polo. Il cammino di avvicinamento alle elezioni di metà mandato del prossimo novembre si sta trasformando in un laboratorio politico, dove si cominciano a sperimentare formule nuove che potrebbero vedere la luce in occasione della corsa alla Casa Bianca, nel 2024. L’esito finale potrebbe essere una candidatura “terza” che sfidi per la prima volta in modo serio quelle tradizionali di democratici e repubblicani.

Il ragionamento dietro le varie iniziative per cercare uno spazio al centro si basa su un presupposto di fondo. Se i due partiti storici decidessero nel 2024 di presentare agli elettori la scelta secca tra due candidati troppo radicali, per esempio Donald Trump contro Bernie Sanders, si aprirebbe uno spazio politico inesplorato. Finora i pochi tentativi fatti nella storia degli Stati Uniti di rompere l’assetto bipolare democratici-repubblicani hanno avuto per protagonisti dei candidati molto più radicali di quelli dei due partiti principali. Creando alla fine al massimo qualche disturbo.