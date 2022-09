Nella Svezia che vira a destra l'opposizione la fanno i liberali: “Saranno tempi duri"

“Rischiamo di diventare una scheggia impazzita”, dice Gustav Karreskog, membro dell'unica formazione moderata che ha scelto di non sostenere il prossimo governo del paese scandinavo. "A Bruxelles i liberali sono nel gruppo di Renew Europe: è come se Azione o Italia viva decidessero di sostenere Meloni"

Hanno ceduto tutti, popolari, democristiani, liberali: gli irremovibili del Centerpartiet no. Liberali anche loro, ma “per nulla al mondo disposti a considerare un accordo con l’estrema destra”. C’è da prendere appunti su quel che sta succedendo in Svezia dopo le elezioni e l’affermazione del partito di estrema destra Democratici svedesi, in particolare per le ripercussioni che la svolta politica di Stoccolma può avere nello scenario europeo.