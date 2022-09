L'America mette in guardia gli alleati sudamericani sulle ingerenze cinesi nell'area

La Conferenza sudamerica di Difesa in corso a Quito, in Ecuador, non è importante come quella di Samarcanda, in cui si sono visti il presidente cinese Xi Jinping e il russo Vladimir Putin, però è a sua volta un appuntamento che riunisce una superpotenza con alleati regionali in un contesto regionale. Pure in contemporanea, il dipartimento di stato ha reso noto il sospetto di 300 milioni di finanziamenti russi a partiti di 24 paesi. Tenendo conto dell’una e dell’altra cosa acquisisce un peso maggiore il doppio avvertimento che nella Conferenza sudamericana è appunto arrivato. Uno: “i russi stanno tentando di manipolare le persone con campagne di disinformazione”. Due: “la Cina sta finanziando progetti che in America latina rischiano di provocare danni ambientali gravissimi”.

