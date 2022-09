Il ricatto della Russia: 300 adolescenti ucraini trattenuti in un "campo estivo"

L'ultima mossa di Vladimir Putin è di usare i figli per tenere sotto scacco i genitori, come Tatyana, che difenderà i russi fino alla morte finché la nipote non sarà a casa. Il reportage dall'Ucraina

Nechvolodivka (Kharkiv), dalla nostra inviata. “Va tutto bene, oggi pomeriggio ci hanno portato al bowling. Dovevamo tornare a casa tra due giorni, ma ci hanno detto che rimarremo qui ancora. Un russo ha detto fino al 10 ottobre, un altro ha detto una data diversa e un altro ancora che non si sa”, Alexandra, una ragazza ucraina di quindici anni, ci risponde su Instagram dalla Russia. In questo momento ci sono trecentoventi adolescenti della regione di Kharkiv, fra i tredici e i quindici anni, che i soldati russi hanno portato per un “campo estivo” improvvisato nella città di Gelendzhik, in Russia.