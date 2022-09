Ecco il piano Ue per tenere la luce accesa e aiutare imprese e famiglie

Strasburgo. Riduzione obbligatoria del 5 per cento dei consumi di elettricità nelle ore di picco, tetto ai ricavi di rinnovabili, nucleare e carbone, e prelievo di solidarietà sulle società di idrocarburi: ieri la Commissione europea ha presentato il pacchetto energia, che dovrebbe permettere di attutire l’impatto dell’aumento dei prezzi e rispondere alla sfida di Vladimir Putin. “La nostra proposta raccoglierà oltre 140 miliardi di euro che gli stati membri potranno usare direttamente per mitigare la situazione”, ha detto Ursula von der Leyen. Il via libera agli aiuti di stato per fornire liquidità alle società energetiche in difficoltà arriverà nelle prossime settimane. La Commissione continua a lavorare sul price cap sul gas, anche se ritiene che possa essere applicato solo a quello russo. I ministri dell’Energia potrebbero approvare il pacchetto il 30 settembre.

