Gli incontri e i racconti che hanno fatto Gorbaciov

E’ morto il 30 agosto a Mosca Michail Gorbaciov, l’ultimo leader dell’Unione sovietica che intraprese un percorso di riforme radicali che portarono alla fine della Guerra fredda, invertendo la direzione della corsa agli armamenti nucleari e allentando il controllo del Partito comunista nella speranza di salvare il vacillante stato sovietico, ma al contrario spingendolo verso il collasso. Aveva 91 anni. Le sue azioni in origine erano così improbabili e il loro impatto sulla fine del XX secolo così grande che rendono Gorbaciov una figura imponente. Nel 1985 fu scelto per guidare un paese impantanato nel socialismo e in un’ideologia mortificante. In sei anni di tentativi, tattiche improvvisate e rischi sempre più audaci, Gorbaciov scatenò immensi cambiamenti che finirono per demolire i pilastri dello stato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE