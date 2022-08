Vietare i visti turistici ai russi è un regalo a Putin? Parigi e Berlino temono di sì. Le divisioni europee

I paesi baltici, la Finlandia, la Polonia e la Repubblica ceca, all’origine della proposta, invocano ragioni di sicurezza per chiudere le porte dell’Ue. Germania, Francia e altri stati sostengono invece sostengono che non bisogna lanciarsi in una “punizione collettiva”

Bruxelles. Quella contro l’Ucraina è la guerra di Vladimir Putin o la guerra della Russia? In sostanza è questo l’interrogativo cui l’Unione europea deve rispondere, nel momento in cui i ministri degli Esteri dei Ventisette si ritrovano a Praga per dibattere della proposta di vietare i visti turistici ai cittadini russi. I suoi stati membri sono divisi. I paesi baltici, la Finlandia, la Polonia e la Repubblica ceca, all’origine della proposta, invocano ragioni di sicurezza per chiudere le porte dell’Ue, dopo aver visto decine di migliaia di russi passare dal loro territorio per andarsene in vacanza. “Per trasformare la Russia, bisogna chiudere la porta ai turisti russi”, ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. Ma Germania e Francia sono contrarie, perché temono di rafforzare il regime di Putin e alienarsi i cittadini russi moderati. Nella riunione informale dei ministri degli Esteri oggi “non ci saranno decisioni”, ha anticipato l’Alto rappresentante, Josep Borrell: “Le posizioni sono divergenti”.