L'Unione europea vuole addestrare l'esercito ucraino

L’Alto rappresentante, Josep Borrell, oggi chiederà ai ministri della Difesa dei ventisette di dare il loro accordo politico all’istituzione di una missione di addestramento dell’Unione europea per l’esercito ucraino. Anche se in ritardo, l’Ue si aggiungerebbe a un gruppo di paesi – tra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito – che, oltre a fornire armi, sostengono l’Ucraina con la formazione militare. Secondo un documento informale che Borrell ha fatto circolare tra le capitali, l’Ue potrebbe offrire a Kyiv di formare ufficiali, cecchini, sminatori e personale medico in uno o più dei suoi stati membri. Alcuni hanno già iniziato ad addestrare soldati ucraini, ma in modo limitato. Germania e Paesi Bassi fanno la formazione per l’uso degli obici Panzerhaubitze 2000, che sono forniti dagli stessi due paesi.

