Russia e Ucraina cercano uomini pronti e ben addestrati

Il fattore umano è stato essenziale sin dall’inizio della guerra russa in Ucraina. Quello che era conosciuto come il secondo esercito più potente del mondo è stato fermato da quello che probabilmente passerà alla storia come l’esercito più determinato delle ultime guerre. Mosca si era presentata con più armi e più mezzi, ma con poca determinazione e adesso che il conflitto è entrato in una fase di stallo, i due eserciti hanno bisogno di soldati. La Russia, secondo le dichiarazioni del direttore della Cia, Bill Burns, avrebbe perso 15.000 uomini. Gli ucraini, su ammissione del comandante delle Forze armate Valery Zaluzhny, hanno perso 9.000 soldati. Il tempo per recuperare è poco, la Russia vuole continuare la sua offensiva, mentre l’Ucraina prepara la sua controffensiva: per tutti e due gli obiettivi servono uomini. Il presidente russo, Vladimir Putin, giovedì ha firmato un decreto per ampliare l’esercito, vuole 137 mila soldati in più entro il 2023, ma non ha specificato come intende trovarli. Gli analisti ipotizzano tre strategie: mercenari, volontari, mobilitazione generale. Finora mercenari e volontari sono stati un buon metodo per sostituire i soldati, ma sono spesso uomini difficili da addestrare bene e in tempi rapidi.

La mobilitazione generale oltre a essere una mossa potenzialmente impopolare e che dovrebbe essere preceduta da una dichiarazione di guerra formale, obbligherebbe i giovani ad andare in guerra. E richiederebbe anche molto tempo per essere organizzata: ci vorrebbe circa un anno per mobilitare una quantità di uomini sufficiente per fare la differenza.

