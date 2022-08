Così l'Egitto di Sisi salta sul carro ambientalista della Cop27. Proteste non ammesse

L’Egitto ha annunciato in questi mesi iniziative green per far fronte al cambiamento climatico e in preparazione della conferenza della Cop27 che ospiterà a novembre a Sharm el Sheikh. Ai governatori delle province è stato chiesto di piantare cento milioni di alberi, di fare spazio, nel cuore delle città, a parchi capaci di migliorare la qualità dell’aria. Il ministero dell’Ambiente ha promosso inoltre la pulizia di spiagge, il potenziamento delle rinnovabili, il tentativo d’eliminare l’uso sfrenato di sacchetti di plastica.

