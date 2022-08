L'errore elettorale dei politici russi

La Russia ha sempre da dire la sua a ogni elezione, a ogni smottamento della politica dei governi occidentali, che trova così stupidamente instabili e ballerini da non resistere alla tentazione di destabilizzarli ancora di più. Nel voto, nella ciclicità della vita politica, nel cambio di un premier o di un presidente dietro l’altro, la Russia vede delle debolezze alle quali, i politici di Mosca credono di essere totalmente estranei. Il capo del Cremlino Vladimir Putin e il suo ex premier Dmitri Medvedev credono che la democrazia non consenta di fare progetti a lungo a termine, che elezioni faccia sempre rima con rivoluzioni. Medvedev gioisce quando cade il governo di Mario Draghi, sostenitore e fautore di una linea filoucraina inossidabile, deride Boris Johnson quando è costretto a dimettersi, anche lui sempre e con convinzione dalla parte di Kyiv, non per forza perché sia sempre convinto che al loro posto possa arrivare qualcuno disposto a invertire la rotta – nel caso del Regno Unito non accadrà sicuramente, i due candidati alla successione di Johnson condividono con il premier ancora in carica la stessa fede atlantista – ma perché comunque un cambiamento, crede Medvedev, porta instabilità.

