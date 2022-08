L'Ue cerca di applicare in Kosovo la lezione appresa a spese di Kyiv

La decisione di Mosca di invadere l’Ucraina ha insegnato all’occidente che dove ci sono situazioni pericolanti e poco chiare, non si può aspettare che sia il tempo a trovare una soluzione, ma bisogna intervenire. La prima prova per questo nuovo approccio potrebbe essere lungo il confine tra Serbia e Kosovo. Il Kosovo, un tempo una provincia della Serbia, ha dichiarato la sua indipendenza nel 2008. Belgrado non l’ha mai riconosciuta e da allora minaccia Pristina, che per le provocazioni serbe ha un sistema di risposta a tre livelli in base al quale le forze dell’ordine locali, la polizia dell’Ue e le truppe della Nato, che sono presenti nel territorio, reagiscono quando si verifica un’escalation. Mercoledì il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha incontrato i leader della Serbia e del Kosovo e ha annunciato l’intenzione dell’Alleanza atlantica, che ha circa 4.000 soldati di stanza a Pristina, di aumentare il contingente, se necessario, per stabilizzare la regione. La presenza della Nato è già un deterrente che in Ucraina mancava e sul confine tra Serbia e Kosovo, in quest’ultima crisi ha già avuto un ruolo: ha supervisionato la rimozione dei posti di blocco allestiti dai serbi del Kosovo in protesta contro la legge che vieta loro l’uso di carte di identità o targhe serbe se vogliono risiedere nel territorio di Pristina. Gli Stati Uniti hanno fatto pressione per posticipare l’entrata in vigore della legge al primo settembre e questi sono i giorni in cui si lavora per allentare le tensioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE