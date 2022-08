Mangiare o riscaldarsi? L'inflazione è il tallone d'Achille di Liz Truss

In Inghilterra, questo dilemma viene ripetuto con insistenza e racconta quanto sarà duro l’inverno dei britannici, a causa della crisi energetica e dei prezzi record del gas. Sarà questa la prima grande sfida per il successore di BoJo, e la ministra degli Esteri è la grande favorita

Londra. “Eating or heating?”. Questo dilemma – che in inglese significa letteralmente “mangiare o riscaldarsi” – viene ripetuto con insistenza e racconta quanto sarà duro l’inverno dei britannici, alle prese con i prezzi dell’energia e l’inflazione più alte degli ultimi quarant’anni. Ieri l’ufficio nazionale di statistica ha fatto sapere che l’inflazione è salita al 10.1 per cento il mese scorso ma, secondo le previsioni della Banca d’Inghilterra, dovrebbe crescere al 13 per cento entro l’autunno.