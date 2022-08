Chi ispira il piano di Liz Truss che promette agli inglesi: taglio le tasse e tengo buona l'inflazione

La candidata alle primarie dei conservatori britannici vuole un taglio netto delle imposte, sul modello Thatcher. E l'aumento dei prezzi non sembra spaventare né lei né i suoi economisti di riferimento (gli stessi della Lady di ferro)

Londra. Quando Liz Truss ha evocato il nome dell’economista Patrick Minford in diretta radio, gli osservatori politici più anziani hanno avuto un déjà vu. Siamo nel 1981, Margaret Thatcher non è ancora la Lady di ferro ma una premier neofita alle prese con una manovra impopolare criticata pubblicamente da 364 economisti. Quando le viene chiesto di elencare gli esperti che sostengono la sua linea, la Thatcher fa il nome di Minford, che sarebbe diventato un suo stretto collaboratore e ideologo. Negli anni Minford si è affermato come uno degli alfieri della scuola delle aspettative razionali, un liberista sfrenato, seguace di Milton Friedman e tra i pochi economisti a sostenere la Brexit a spada tratta.