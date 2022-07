Brexit, tasse e integrità. Come lo 0,4 per cento degli inglesi sceglierà il premier

Il premier britannico che verrà dopo Boris Johnson deve convincere due diversi collegi elettorali conservatori. Dovrà prima persuadere, affascinare, adulare o semplicemente offrire la prospettiva di un posto di primo piano ai suoi 350 colleghi deputati conservatori in Parlamento. Sono infatti i deputati conservatori che, dopo una serie di votazioni, riducono la lista già ridicolmente lunga dei contendenti per arrivare agli ultimi due. Ma poi quei 350 parlamentari devono farsi da parte come tutti noi e attendere il verdetto dello 0,4 per cento circa dell’elettorato britannico – i circa 200 mila membri del Partito conservatore che passeranno il mese di agosto ad ascoltare i due candidati finalisti che spiegano che cosa vogliono fare e chi sono veramente ora che si sono liberati dal logorante obbligo di giurare totale fedeltà a Boris Johnson.

