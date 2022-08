Nell'orfanotrofio di Kapisa, in Afghanistan

L’Unicef identifica l'Afghanistan come il “posto peggiore al mondo in cui nascere” e stimato che nel paese ci sono 1,6 milioni di orfani, come conseguenza diretta dei conflitti armati. In base a un accordo ufficiale con il ministero del Lavoro e degli Affari sociali dell’emirato talebano, da marzo 2022 Nove onlus garantisce continuativamente pasti quotidiani, riscaldamento, beni di prima necessità e materiale scolastico ai 51 minori ospitati nell'orfanotrofio pubblico di Kapisa, una provincia afghana a nord-est di Kabul. I bambini sono orfani o i loro genitori sono troppo poveri per provvedere alla loro sussistenza. Lo staff della ong monitora settimanalmente le condizioni di tutti i minori.

Il materiale video è di Nove onlus e OTB Foundation