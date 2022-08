A Biden ripetono “sei vecchio”, ma il presidente tira dritto e pensa alle midterm

Il gradimento del presidente americano ha toccato livelli molto bassi, ma l'approvazione al Senato dell’Inflation Reduction Act, l’uccisione di al Zawahiri, il capo di al Quaida, e l'inflazione in leggera discesa aumentano la fiducia dei democratici in vista delle elezioni di medio termine

Mentre gli agenti dell’Fbi entrano a Mar-a-Lago, la ex Casa Bianca di Palm Beach, e frugano nella cassaforte di Trump, i democratici festeggiano il passaggio in Senato dell’Inflation Reduction Act. Un twist che non ci si aspettava e che cambia il ruolo dei due partiti – i senatori repubblicani non hanno mostrato alcun interesse a lavorare insieme ai colleghi democratici, mentre i dem hanno fatto vedere che si sanno accordare nonostante le diverse anime interne. L'avvio del gigantesco piano di investimento, destinato a cambiare il modo in cui gli Stati Uniti combatteranno il riscaldamento globale, è servito soprattutto a ridare luce a Joe Biden, un presidente che da quando è al potere ha visto la curva del proprio apprezzamento scendere a livelli bassissimi.