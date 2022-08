In Nicaragua Ortega e sua moglie (che è la vicepresidente) stanno silenziando i cattolici

Dopo aver bandito un migliaio di ong, adesso il presidente se la sta prendendo con la Chiesa. Sono state cacciate dal paese le suore di Madre Teresa e chiuse radio ed emittenti cattoliche, mentre un sacerdote è stato assediato dalla polizia. Ma Papa Francesco non ancora detto nulla

Dopo aver messo in galera o costretto all’esilio i candidati presidenziali che si erano presentati contro di lui; dopo aver fatto incarcerare 181 oppositori; dopo aver costretto a espatriare 120 giornalisti; dopo aver bandito un migliaio di ong, adesso il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, se la sta prendendo con la Chiesa. Sono state cacciate dal paese le suore di Madre Teresa; sono state chiuse delle radio cattoliche; un sacerdote è stato assediato dalla polizia in una chiesa. Papa Francesco non ancora detto nulla. “E’ scandaloso”, è il duro attacco di Human Rights Watch. “La dittatura di Daniel Ortega sta prendendo chiese con la forza, ha chiuso tutti i suoi canali e radio e c’è perfino un prete incarcerato”, denuncia il direttore di Latin Americam Watch Agustín Antonetti, parlando di “complicità”.