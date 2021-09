Chiunque è sulla lista nera di Ortega

Tra gli undici candidati alle elezioni in Nicaragua ne sono stati arrestati sette. Perseguitati anche gli attivisti per i diritti umani e la stampa: Daniel Ortega, per questa sua ottava candidatura, sta facendo in modo di correre da solo

Di undici candidati scesi in campo in Nicaragua contro Daniel Ortega, alle elezioni del prossimo 7 novembre, sette sono stati arrestati. Tra di loro Cristiana Chamorro Barrios: figlia di quella Violeta Chamorro che nel 1990 era riuscita a sconfiggere lo stesso Ortega e di quel Pedro Joaquín Chamorro che come direttore e editore del quotidiano La Prensa era considerato il più autorevole oppositore del dittatore Somoza, e il cui omicidio da parte di agenti del regime il 10 gennaio 1978 innescò la fase finale di quella rivoluzione sandinista per cui Daniel Ortega divenne capo dello stato. Era lei la favorita. Sono finiti dentro anche suo cugino Juan Sebastián Chamorro, e poi Arturo Cruz Jr, Medardo Mairena, Félix Madariaga, Miguel Mora e Noel Vidaurre. Luis Fley ha trovato allora più igienico espatriare; Milton Arcia si è ritirato per protesta; a Óscar Sobalvarro hanno arrestato la candidata alla vicepresidenza, la ex Miss Berenice Quezada, con conseguente sospensione della candidatura; resta in teoria in campo il solo George Henriquez, che come esponente di una etnia nera anglofona è candidato minoritario per definizione.