Dove potrebbero incontrarsi i piani di Putin e di Erdogan sulla Siria

I presidenti di Russia e Turchia si sono incontrati per la seconda volta in poche settimane. Il leader turco attende di ottenere il via libera da Mosca per una nuova operazione militare contro le Unità di protezione del popolo (YPG) in Siria

Ankara. Recep Teyyip Erdogan è giunto a Sochi su invito di Vladimir Putin per rafforzare la loro partnership economico-commerciale e la cooperazione nei vari teatri regionali, in particolare in Siria e Caucaso. E’ il secondo faccia a faccia in soli 17 giorni. Dal 2016, Erdogan e Putin hanno stabilito una relazione speciale: una comunicazione diretta, quasi giornaliera e condividono molto più di quanto sembri. La loro è una relazione che potremmo definire “cooperazione competitiva”: sostengono parti opposte nei conflitti in Libia, Siria e Caucaso meridionale, ma lo fanno in un modo da riconoscere, e dunque da rispettare, la reciproca sfera di influenza in espansione. Il leader turco a Sochi era accompagnato da uno stuolo di ministri e dopo un breve scambio di opinioni faccia a faccia, i due leader, hanno affrontato cinque temi critici all’ordine del giorno della loro agenda: la questione siriana, in particolare il sostegno che Ankara chiede a Mosca per condurre una nuova operazione anticurda nel nord della Siria; la centrale nucleare che i russi stanno costruendo ad Akkuyu, in Anatolia meridionale, e che dovrà coprire il 10 per cento del fabbisogno di energia della Turchia; l’ulteriore incremento del volume di scambi commerciali, già aumentato del 57 per cento nel 2021; la guerra in Ucraina con il successo del “corridoio del grano” nel Mar Nero; le nuove tensioni tra Azerbaigian e Armenia nella regione contesa del Nagorno-Karabakh.