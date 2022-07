In Sri Lanka è passata la sbornia delle infrastrutture cinesi

Colombo. E’ ufficiale: Gotabaya Rajapaksa non è più il presidente dello Sri Lanka. Dopo una settimana in cui l’isola dell’Oceano Indiano ha vissuto in un totale caos istituzionale (e in pochi a Colombo azzardavano a dire con certezza chi ci fosse a guidare il paese) ieri lo speaker del Parlamento ha confermato di aver ricevuto la lettera di dimissioni dell’ultimo esponente ancora al potere della dinastia politica che negli ultimi due decenni ha dominato la vita dello Sri Lanka. Dopo le imponenti manifestazioni dello scorso fine settimana e la pacifica occupazione dei palazzi del potere di Colombo, Gotabaya Rajapaksa era fuggito prima alle Maldive – mossa azzardata per il governo di Malè: quella presenza minacciava di ricordare ai maldiviani il rischio di default che incombe anche sull’arcipelago – per poi volare a Singapore.

