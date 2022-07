Così si vive senza energia. Il populismo ha distrutto lo Sri Lanka

Colombo. Mentre da settimane il carburante è garantito solo ai “servizi essenziali”, Rahim continua a passare le sue giornate in fila – insieme a centinaia di altre persone – davanti a una pompa di benzina alla periferia di Colombo. “La sera lascio la mia auto qui e torno a casa in autobus, sperando che il giorno dopo arrivi almeno qualche litro”. Altri passano invece la notte in macchina, visto che anche i mezzi pubblici ormai funzionano a singhiozzo. Lungo la strada affacciata sul Golfo di Mannar, la fila di chi aspetta pazientemente il carburante si snoda per oltre due chilometri – un ripetersi di auto, camion, motociclette, tricicli a motore – mentre sull’altro lato della carreggiata ci sono le bombole del gas da cucina che attendono di essere riempite. Mentre lo Sri Lanka attraversa la peggiore crisi dall’indipendenza – “siamo in bancarotta”, ha ammesso nei giorni scorsi il governo – molti non possono far altro che muoversi per la città a piedi oppure arrancando in bicicletta sotto il sole dei tropici.

