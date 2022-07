Il soccorso dello stato francese all'energia

Edf torna in mani pubbliche. Lo ha annunciato la prima ministra francese, Élisabeth Borne, alla luce delle sempre più gravi difficoltà tecniche e finanziarie che affliggono l’ex monopolista elettrico transalpino. La notizia non va esagerata: il Tesoro francese già controlla l’84 per cento di Edf. Quindi, il controllo effettivo era e rimane statale. Tuttavia, dietro questo cambiamento societario modesto si muovono cambiamenti profondi. Intanto, finisce l’epoca della “privatizzazione”, iniziata nel 2005. Questo corrisponde anche a un ruolo diverso dello stato e dell’azienda: non più azionista l’uno e operatore del mercato l’altra (sebbene azionista particolare l’uno e operatore privilegiato l’altra). Ma, l’uno e altra, adesso diventano una cosa sola: il mercato non osi più separare ciò che la politica ha unito. Viene allora il dubbio se la crisi che sta mettendo in difficoltà l’economia europea sia la vera ragione di un cambio di rotta, oppure il pretesto per chiudere una parentesi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE