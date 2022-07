Il taglio del gas russo mette in crisi il gigante Uniper e costringe la Germania al bailout

La Russia chiude i rubinetti del gas alla Germania che è costretta a varare un piano statale di salvataggio per il colosso del gas Uniper da 9 miliardi di euro prima che diventi una nuova “Lehman Brothers” dell’energia. C’è anche questo nel braccio di ferro tra Putin e l’Europa, che non intende cedere al ricatto del gas ma comincia a fare i conti con conseguenze inimmaginabili fino a poco tempo fa. In una corsa contro il tempo, tutti i paesi preparano piani d’emergenza nel caso di un blocco totale delle forniture da parte di Mosca mentre l’Ue discute ancora sul tetto al prezzo del gas, che nel frattempo ha superato i 175 euro al MWh (+700 per cento da inizio 2021) con i futures in costante aumento.

