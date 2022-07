Brilla la stella di Habeck, il vicecancelliere tedesco alle prese con la crisi energetica

Come re Mida, Robert Habeck trasforma tutto quello che tocca in oro. Solo che per lui – vicecancelliere verde, e ministro dell’Economia e del Clima – il metallo prezioso significa credito politico illimitato e picchi di popolarità senza eguali nei sondaggi. A quasi sette mesi dall’insediamento nel governo semaforo fra Socialdemocratici (Spd), Grünen e Liberali (Fdp), Habeck è il “Liebling”, il beniamino incontrastato della nazione. Anche la politica, per fare presa, ha bisogno di miti, di una narrativa che partorisca personaggi, e magari eroi. Ne hanno bisogno anche i tedeschi soprattutto in tempi incerti come questi, con la guerra in Ucraina, la pandemia che non demorde, la crisi energetica, rincari come non si vedevano dagli anni 70 (inflazione al 7,6 per cento a giugno) e la minaccia incombente di una grave recessione con conseguente nuova crisi dell’euro. Dopo la lunga favola di Angela Merkel – la cancelliera dell’est, donna, scienziata e Mutti, mamma nazionale, che ha traghettato e rassicurato il paese in una lunga ninna nanna durata 16 anni – i tedeschi hanno trovato in Robert Habeck lo schermo per le loro proiezioni. L’ex co-presidente dei Verdi ha saputo trasformare ogni apparente sconfitta in una vittoria personale, ha inventato una nuova forma di comunicazione e consegnato al paese l’embrione di una nuova mitologia, con lui al centro. Incarna una nuova specie di politico, fatto di altra pasta, con un linguaggio e uno stile, incluso il look, completamente diversi da quelli che il cittadino è comunemente abituato a vedere nei politici. Niente politichese, niente bla bla, niente frasi in codice tanto per aprire bocca e non dire nulla, niente promesse a vuoto tanto domani, o la prossima legislatura, chi se le ricorda: niente di tutto questo. Bensì la secca verità, rivestita di parole che tutti capiscono, ma nobilitata di pensieri e riflessioni, formulati spesso con pause o inceppandosi come chi cerca le parole giuste per i concetti da esprimere, che segnalano la sincerità, e a volte il tormento, di chi le pronuncia. Il risultato è che quando Habeck parla, la gente lo ascolta, e gli crede. Il fatto poi che sia di bell’aspetto, trasognato e trasandato quel tanto che basta, non guasta al suo charme. E’ l’esatto opposto del cancelliere Scholz, imbalsamato nel suo ruolo, che non parla mai o, quando lo fa, riesce solo a raggelare.



