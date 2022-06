La lunga marcia dei Grünen

Con la conferma, martedì, di Daniel Günther alla presidenza del nordico Schleswig-Holstein, i Verdi tedeschi proseguono spediti nella loro marcia. Il giorno prima era stato il turno della riconferma di Hendrik Wüst alla testa del Land più grande: il Nordreno-Vestfalia (Nrw). Come Günther anche Wüst è un moderato della Cdu (entrambi esponenti centristi, un grattacapo per il presidente del partito, il conservatore Friedrich Merz) ed entrambi hanno scelto i Grünen per formare la nuova amministrazione: in entrambi i casi a farne le spese sono stati i Liberali. I Verdi tedeschi però non fanno complimenti a nessuno, contenti di sottrarre voti a tutti. Oggi sono al governo in 11 Länder su 16 e hanno cinque ministri federali su 17, ma soprattutto hanno la capacità di dettare l’agenda.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE