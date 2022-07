Sì a gas e nucleare nella tassonomia degli investimenti sostenibili

Il voto dell’Europarlamento mostra che forzature e radicalismo non pagano. Ma il dibattito non è chiuso. Da qui al 2050 dovremo imporre una trasformazione profonda al modo in cui produciamo e consumiamo energia. Esporla ai cicli elettorali è rischioso

Il Parlamento europeo ha respinto il tentativo di affossare la tassonomia degli investimenti sostenibili. Tutto era partito con un colpo di mano della Commissione Ambiente, ma si è risolto in una disfatta: 278 i favorevoli, 328 i contrari e 33 gli astenuti. E’ una buona notizia, cum juicio. La proposta della Commissione riconosce il contributo che l’atomo e, sotto condizioni restrittive, il gas possono offrire alla decarbonizzazione. L’uno è in grado di produrre energia a zero emissioni; l’altro è utile sia a sostituire il più inquinante carbone, sia a supplire l’intermittenza delle fonti rinnovabili. Ora sarà più facile finanziare investimenti in queste tecnologie, facilitando il raggiungimento della neutralità carbonica e, nel breve termine, a disincagliarci dal gas russo.