E se parlassimo l'inglese? La battaglia dei Liberali tedeschi

"What can I do for you sir?”. E’ nascosto in queste poche parole l’ultimo sogno proibito dei Liberali tedeschi (Fdp). Nell’ultimo incontro della direzione del partito, ha fatto capolino la proposta di introdurre l’inglese come seconda lingua negli uffici della pubblica amministrazione. Al pari degli italiani, i tedeschi soprattutto over 50 non sono però sciolti nella lingua di Shakespeare. E a differenza di quelli nostrani, negli uffici pubblici in Germania il telefono si tiene spento e si parla sottovoce, ma soprattutto ci si esprime in tedesco. Poco importa se il funzionario di turno parla inglese meglio di te: poiché non è tenuto a esprimersi in un’altra lingua non lo farà. E poi, ha eccepito il sindacato dei dipendenti pubblici dbb, “per questioni di certezza del diritto, quando si tratta di leggi e regole si applica la lingua ufficiale: in questo paese è il tedesco”.

