L'insospettabile successo della presidenza francese dell'Ue

Bruxelles. La guerra della Russia contro l’Ucraina, un’elezione presidenziale e un’elezione legislativa a casa non hanno distratto la Francia dalle priorità che si era data per la presidenza del Consiglio dell’Ue. Il semestre si conclude oggi. Domani la campanella delle riunioni dei rappresentanti dei governi passerà alla Repubblica ceca. Se il presidente Emmanuel Macron non è riuscito a convincere i francesi a dargli la maggioranza assoluta all’Assemblea nazionale, con la presidenza francese dell’Ue può rivendicare un bilancio solido, perfino superiore alle aspettative. Al di là dei suoi due grandi discorsi di Macron (al Parlamento europeo a gennaio e alla Conferenza sul futuro dell’Europa a maggio) carichi di retorica e progetti visionari (come la Comunità politica europea), per una presidenza del Consiglio dell’Ue ciò che conta sono i risultati. Fino all’ultimo i membri del governo e i diplomatici francesi hanno macinato accordi su provvedimenti legislativi chiave per la legislatura. L’ultimo ieri alle due del mattino, quando i ministri dell’Energia hanno trovato un’intesa sul pacchetto “Fit for 55” per realizzare gli obiettivi climatici. Estensione del sistema Ets a trasporti e immobili privati, fine dei veicoli con motore a combustione nel 2035 e creazione di un Fondo sociale climatico da 59 miliardi: presentato dalla Commissione meno di un anno fa, “Fit for 55” sembrava un rompicapo impossibile da risolvere, tanto gli interessi divergevano. Anche se l’accordo ora deve essere negoziato con il Parlamento europeo, la Francia è riuscita ad allineare i ventisette.

