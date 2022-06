Il default russo è più politico che tecnico. A chi si affiderà Mosca per affrontare la crisi

“In una fase in cui la Russia vede sempre più compromesse le sue relazioni con il mondo occidentale, sta andando incontro a un default anomalo del debito sovrano da cui riceverà un danno reputazionale per un tempo incalcolabile. Ma è come se in qualche modo sentisse di non avere più nulla da perdere, almeno su questo piano”. Riccardo Trezzi, economista dell’Università di Ginevra ed esperto di investimenti finanziari internazionali, con esperienze alla Fed e alla Bce, si è fatto un’idea del caso “caso russo” come di un paese che ha ormai messo in conto di essere tagliata fuori da un sistema di regole universalmente accettate, come quelle che regolano le emissioni e i rimborsi delle obbligazioni sui mercati finanziari internazionali, perché sotto sotto spera che questo possa accelerare la nascita di nuove alleanze e nuovi sistemi di pagamento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE