Il G7 si mobilita per l'Ucraina, tra oro, armi, fondi e price cap

Bruxelles. Di fronte alla guerra di Vladimir Putin, i leader del G7 hanno riaffermato il loro “impegno incrollabile a sostenere il governo e il popolo dell’Ucraina” nella loro “coraggiosa difesa della sovranità e dell’integrità territoriale del loro paese e nella battaglia per un futuro pacifico, prospero e democratico”. Nel momento in cui il conflitto è entrato nel suo quinto mese, le promesse contenute nella dichiarazione del G7 di Elmau non sono solo parole. Alla vigilia alcuni temevano che il vertice potesse segnare l’inizio della smobilitazione dell’occidente, minato dalle divisioni interne sugli obiettivi e la durata della guerra. Invece, anche se con toni e parole diversi, ciascun leader ha voluto ribadire il totale sostegno all’Ucraina. “Putin non deve vincere”, ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi. La sfida è geopolitica, oltre che morale. Dietro all’Ucraina, c’è anche il conflitto tra democrazie e autocrazie, e la sfida di Cina e Russia all’ordine mondiale basato sulle regole. “Siamo uniti con l’Ucraina perché, se l’Ucraina perde, tutte le democrazie perdono. Se l’Ucraina perde, sarà più difficile sostenere che la democrazia è un modello di governance efficace”, ha spiegato Draghi. Per il premier britannico, Boris Johnson, le conseguenze globali di una vittoria della Russia sarebbero “assolutamente catastrofiche”. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha assicurato che continuerà ad “aumentare la pressione su Putin” e a sostenere l’Ucraina. “Per questo dobbiamo prendere decisioni dure, ma necessarie”, ha detto Scholz. “Siamo d’accordo sul fatto che sosterremo Kyiv fino a quando sarà necessario”, ha confermato la presidente della Commissione, Urusla von der Leyen. “Il Cremlino va sconfitto in Ucraina”, ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sottolineando che nel G7 sono “tutti mobilitati” per l’Ucraina con “soldi, armi e sostegno politico”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE