Ricostruzione è una parola tabù per i russi

Le truppe ucraine hanno ricevuto l’ordine di ritirarsi da Severodonetsk, la città più importante dell’oblast di Luhansk, nel Donbas. I russi avanzano, bombardano e, ha detto il governatore di Luhansk, Serghiy Gaidai, “rimanere in posizioni che sono state distrutte non ha senso”. La ritirata era stata già prevista e non per questo viene presa con meno serietà, Kyiv lascia a Mosca la città ma non permette ai soldati russi di circondare le sue truppe. I soldati ucraini hanno rallentato l’avanzata della Russia, ma rimanere non ha un valore strategico: Severodonetsk è devastata. Gli ucraini dicono che se ne stanno andando per riorganizzarsi, ma nel frattempo il Cremlino dovrà incaricarsi di raccogliere le macerie, rimettere in piedi la distruzione ed è questo uno degli argomenti meno affrontati a Mosca.

