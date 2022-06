La diplomazia italiana in Libia vuole “allungare la vita” a Dabaiba

L’Italia ha avviato un’offensiva diplomatica con l’obiettivo di allungare la vita al governo di Tripoli, abbastanza da scongiurare una nuova guerra aperta. L’inviato speciale della Farnesina per la Libia, l’ambasciatore Nicola Orlando, ha incontrato in questi giorni praticamente tutti i protagonisti della crisi libica. Fra gli altri, Abdehamid Dabaiba, primo ministro del governo di Tripoli, il rivale dell’est Fathi Bashagha e l’eminenza grigia dell’esecutivo della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar. Su questo giro di incontri la Farnesina mantiene il riserbo, limitandosi a riferire che Orlando è “impegnato in un lavoro sotto traccia”. Alcuni diplomatici europei hanno però riferito al Foglio che lo scopo di questi bilaterali è di farsi trovare pronti davanti a due scadenze molto delicate. La prima è quella del riconoscimento internazionale del governo di Tripoli, che scade il prossimo 21 giugno. Non è un passaggio scontato, perché la legittimazione di Dabaiba si basa su due pilastri: il sostegno offerto dalla comunità internazionale e quello garantito dalle milizie dell’ovest. Se una delle due venisse meno, sarebbe il caos. “Dal 21 giugno in poi, Dabaiba sarà debolissimo” , spiega al Foglio un diplomatico europeo basato a Tripoli, “l’Italia sta mediando soprattutto fra Turchia ed Egitto per fare di lui un premier ‘a tempo’, in modo da guadagnare altre settimane o mesi per approvare la Costituzione e poi andare alle elezioni. L’Italia appoggerà Tripoli finché sarà possibile, ma la situazione è molto fluida”. A rendere ancora più precaria la posizione di Dabaiba è la seconda scadenza, che preoccupa le cancellerie occidentali. A fine mese si concluderà il mandato dell’americana Stephanie Williams, la consigliera speciale delle Nazioni Unite che finora ha tenuto insieme i pezzi del dialogo fra est e ovest. Pare che gli americani avrebbero preferito confermare la Williams, ma l’opposizione del Cremlino li ha costretti a cercare un’alternativa. Nelle ultime settimane si sta vagliando il nome dell’ex ambasciatore tedesco in Libia, Christian Buck, ma è facile prevedere che, visto il contesto della guerra in Ucraina, non sarà semplice trovare un consenso fra Russia e Stati Uniti.

