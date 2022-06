Così il governo vuole sospendere l'addestramento delle guardia costiera libica

In arrivo il decreto Missioni. La mossa di Draghi per pacificare il Parlamento: congelare le operazioni di sostegno agli agenti che pattugliano le acque libiche. Rafforzato il fianco est: mille uomini in più in Ungheria e Bulgaria

Un po’ più a est, dunque un po’ meno a sud. E più che alla logica della coperta corta, la decisione risponde a quella della compensazione. Compensazione, nella fattispecie, di malumori e di mugugni: insomma questione di politica interna, e non militare. Per cui, mentre ci si prepara a rafforzare il dispiegamento di uomini e mezzi sul fianco orientale della Nato, lungo il vallo che dalla Lettonia scende fino alla Romania, contemporaneamente si ridimensiona fortemente l’impegno italiano a supporto della Guardia costiera libica. Scelta di convenienza, e forse perfino di necessità, quella avallata da Mario Draghi, e che verrà formalizzata in quel decreto Missioni che sembrava pronto per andare in Cdm già ieri, e che invece verrà rinviato, pare, alla settimana prossima.