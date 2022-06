Tre settimane e mezzo per il deal sul nucleare con l'Iran

L’Iran ha iniziato a spegnere 27 telecamere di sorveglianza usate dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) per monitorare le sue centrali nucleari. E’ una ritorsione per la risoluzione votata due giorni fa dall’agenzia dell’Onu che condannava l’assenza di trasparenza dell’Iran sul suo programma di arricchimento dell’uranio. La risoluzione è passata con 30 voti favorevoli, 3 astenuti e 2 soli – prevedibilissimi – contrari: Russia e Cina. La strategia di interrompere il monitoraggio video di alcune centrali nucleari non è nuova per Teheran, che l’ha già impiegata in passato per riprendere con maggior vigore i negoziati sul nucleare. Ora però l’Iran si è dotato di tecnologie nuove. Un report dell’Aiea ha avvertito che Teheran ha già iniziato a installare nuove centrifughe Ir-6, che velocizzano fino a 10 volte il processo di arricchimento dell’uranio con un sistema detto “a cascata”.

