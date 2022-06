La corsa al litio mette in competizione Mosca e Pechino in Sud America

Argentina, Bolivia, Messico, Cile. Dopo che le multinazionali Usa ed europee hanno accumulato risentimenti di tutti i tipi, le imprese russe e cinesi sono ora in prima linea nell'accapparrarsi una delle materie prime essenziali per le batterie di auto elettriche

Mosca e Pechino vengono marginalizzate: l’una per l’aggressione dell’Ucraina; l’altra per la opacità nel Covid. Le loro imprese sono però in prima linea sul litio latino-americano. I due terzi delle riserve mondiali di una materia prima essenziale per le batterie di auto elettriche. A loro vantaggio, un passato in cui verso le multinazionali Usa e europee si sono accumulati risentimenti di tutti i tipi. A loro rischio, che gli si riversi contro una nuova febbre populista e nazionalizzatrice.