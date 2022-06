Ma Cina e America non si parlano più? Indagine sul telefono rosso

L’altro ieri trenta aerei da guerra cinesi hanno attraversato la Zona di identificazione aerea di Taiwan, l’isola de facto indipendente che Pechino rivendica come proprio territorio, nella più estesa incursione aerea sin da gennaio. Una settimana fa, mentre il presidente americano Joe Biden era a Tokyo, alcuni caccia cinesi e russi hanno volato lungo il limite dello spazio aereo nipponico e sudcoreano. Episodi di questo tipo negli ultimi mesi si sono intensificati. Per la Cina si tratta di esercitazioni di routine, ma avvicinarsi così tanto e così di frequente allo spazio aereo di altri paesi è considerato un messaggio provocatorio, che aumenta esponenzialmente il rischio di incidenti come collisioni o errate interpretazioni di manovre militari. E il vero problema, nel caso in cui si verificasse una crisi, è che non solo le relazioni diplomatiche tra America e Cina in questo momento sono ai minimi termini, ma c’è anche scarsissima comunicazione tra i due paesi.

Mark Magnier, corrispondente da Washington del South China Morning Post, ha scritto qualche giorno fa che tra Washington e Pechino il famoso telefono rosso, le “hotline” che servono a disinnescare eventuali crisi, “sono sempre più inefficaci e inesistenti”: “Ex funzionari americani raccontano che di recente, nelle rare occasioni in cui si sono tenute riunioni per la gestione delle crisi, gli interlocutori cinesi andavano a fargli le lezioncine, e la fiducia si è completamente azzerata”.

